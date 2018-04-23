Профессиональный вечер бокса 22 апреля: самое зрелищное событие прошедших выходных глазами overtime.life

Михаил Алексеев, Заур Абдуллаев. Любители единоборства ждали событие — пустых мест на трибунах было мало! Программа мероприятия включала 10 поединков, в которых встречались бойцы из России, Грузии, Индонезии, Узбекистана, Венесуэлы, Аргентины, Колумбии. В главных боях выступали ведущие боксеры «RCC Boxing Promotions» — Акжол Сулайманбек Уулу, Магомед Курбанов

Заключительным и самым интригующим был заявлен бой между Павлом Маликовым и бойцом из Индонезии Даудом Йорданом. Но обо все по порядку.

Организаторы вечера проявили профессионализм в подготовке к мероприятию. Техническое оснащение ринга, свет, звук, операторская работа — все было на высшем уровне. Мероприятие стартовало без опоздания, точно в 17:00. В перерывах между боями зрителей знакомили с бойцами, показывая видеоролики о жизни и тренировках боксеров.

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Первым стал бой между Висханом Мурзабековым и Баградом Беркатсашвили.

Встреча, заявленная как восьмираундовая, закончилась довольно быстро. В четвертом раунде на 54 секунде техническим нокаутом одержал победу боец из России Висхан Мурзабеков.

Второй был бой между Мехди Абдурашедовым и Иваном Зода.

Планировалось провести шесть раундов, но в третьем раунде техническим нокаутом победу одержал Мехди Абдурашедов, боец из России.

Интересно, что два первых победителя родом из одного села Курчалой, Чеченская Республика.

Третий бой был между Сардором Мазаффаровым и Мурадом Арслановым.

Встреча продолжилась 2 минуты и 45 секунд и закончилась победой техническим нокаутом Сардора Мазаффарова, боксера из Узбекистана.

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Четвертый бой был между Равшанбеком Умурзаковым и Мерабом Туркадзе.

Окончилась встреча также техническим нокаутом в 5 раунде. Победу одержал боец из Узбекистана Равшанбек Умурзаков.

Пятая встреча между бойцами Евгением Романовым и Денисом Бахтовым в тяжелом весе стала самой короткой.

На 2й минуте и 15 секунде победу точным техническим нокаутом одержал Евгений Романов, подтвердив свой статус «непобежденного бойца». У Евгения после боя на счету 9 побед — 0 поражений.

Среди авторитетных зрителей вечера был олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко . Чемпион в интервью отметил высокий уровень боксеров на ринге и интерес к турниру.

Шестой бой открыл серию встреч за звание обладателя титула WBA Asia.

В шестом бою вечера встретились Акжол Сулайманбек Уулу и Леонардо Падила. В тяжелом десятираундовом бою по решению судей победу одержал боксер из Екатеринбурга Акжол Сулайманбек Уулу. Акжолу стал новым обладателем титула WBA Asia.

Седьмым стал бой между Магомедом Курбановым и Николози Гвиниашвили.

Поединок, рассчитанный на 10 раундов, закончился на 8ом. Екатеринбуржец Магомед Курбанов одержал победу техническим нокаутом, став обладателем титула WBA Asia. В карьере Магомеда после боя на счету 11 побед техническим нокаутом из 14 встреч на профессиональном ринге.

Восьмым стал бой между Михаилом Алексеевым и Серхио Маурисио Гил.

Бойцы боксировали все 8 раундов достойно, оставляя интригу до последнего удара в гонг. Единогласным решением судей победу и титул WBA Asia одержал Михаил Алексеев, боксер из Екатеринбурга.

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Предпоследний, девятый, бой был между Зауром Абдуллаевым и Дейнером Беррио.

В со-главном поединке вечера победу единогласным решением судей одержал и стал новым чемпионом WBC Silver боксер из Екатеринбурга Заур Абдуллаев!

Зрители на трибунах заметили, что в 9 проведенных встречах победа отдавалась бойцу из красного угла ринга. Десятый бой оказался исключением.

Главной встречей турнира стал бой между Павлом Маликовым и Дауд Йордан.

Павел вышел на ринг уверенно, но на ринге не смог продемонстрировать свой профессионализм. С первых раундов прослеживалось превосходство индонезийца. За плечами Дауда Йордана большой опыт, подтвержденный 25 победами нокаутом, что прослеживалось в грамотно выстроенной работе на ринге.

Было ощущение, что соперник предугадывал действия Павла: удары приходились по незащищенным местам голове и туловищу.

Восьмой раунд стал решающим для Маликова. Дауд Йордан точно назначил удар по туловищу, отправив в нокаут соперника. По предварительным данным на конец вечера у Павла был перелом левого ребра. Боксера с ринга унесла группа врачей экстренной медицинской помощи.

Маликов потерпел первое поражение в карьере при 13 победах.

Россиянин не сумел защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевать звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в легкой весовой категории.

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Бокс пришел на Урал пару лет назад. Интерес к виду спорта появился сразу. Поэтому заранее было известно: в воскресенье, 22 апреля во дворце игровых видов спорта соберутся тысячи зрителей и поклонников ради зрелищного шоу.

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