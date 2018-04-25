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Супертяж из Волгограда загнал в угол соперника британских боксеров
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Супертяж из Волгограда загнал в угол соперника британских боксеров 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградский супертяж Евгений Романов отправил в нокдаун опытного боксера Дениса Бахтова, выходившего на ринг со звездами мирового уровня.
— Боец из Санкт-Петербурга известен своим неуступчивым характером и агрессивной манерой ведения боя, — рассказывает менеджер Федерации бокса России Василий Васильев. — Мы продумывали несколько вариантов: Евгений мог работать вторым номером, дождется, когда соперник устанет, и перейдет в атаку.
С первых секунд волгоградский боксер круто поменял сценарий боя, без всякой раскачки начав с острых атак.
— Не дав продышаться своему сопернику, Евгений Романов обрушился на него с градом ударов. От такого натиска ноги Дениса Бахтова подкосились, — продолжает Василий Васильев. — Поднявшись и продолжив бой, боец из Санкт-Петербурга вновь не устоял под шквалом ударов волгоградского супертяжа. Денис встал и после второго нокдауна.
После очередной атаки судья решил остановить встречу, присудив досрочную победу Евгению Романову.
В середине февраля спортсмен, начавший профессиональную карьеру, «заморил» своего соперника из Луганска. На один ринг с волгоградским супертяжем вышел 120-килограммовый боец с не самой атлетичной фигурой. Обменявшись тяжелыми ударами и усыпив бдительность своего оппонента, Евгений Романов пошел напропалую.
Волгоградский боец Евгений Романов славится своим ударом, отправляющим в глубокий нокаут даже крепких тяжеловесов. Почти все профессиональные бои спортсмен завершил досрочно.
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