Ещё
Легенда бокса Костя Цзю станет гостем на открытии Академии единоборств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенда бокса Костя Цзю станет гостем на открытии Академии единоборств 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге откроется Академия единоборств. В торжественной церемонии примет участие легенда бокса Костя Цзю, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
Отркытие Академии единоборств на Шейнкмана состоится 4 мая, в 18 часов. Старт работе спортивного объекта дадут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также известные спортсмены Костя Цзю, Александр Емельяненко и Иван Штырков.
После открытия в спорткомплексе пройдут первые бои. Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер известного борца Хабиба Нурмаговедова, даст мастер-класс для детей. Кроме того, в этот вечер состоится турнир по профессиональному боксу, в рамках которого пройдут 13 поединков. Так, известно, что на ринге сразятся обладатель титулов WBC Asian Boxing Council, WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBO Asia Pacific Youth Марк Урванов и Чемпион Узбекистана Ферузбек Юлдашев. Главный бой вечера проведут обладатель титулов WBO European, WBA-NABA, USBA, WBC Silver Дмитрий Михайленко и Александр Шаронов.
Отметим, Академия единоборств — первый спортивный объект в Свердловской области, который специализируется только на борьбе. В спорткомплексе будут обучать 12 видам спорта: боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате и греко-римской борьбе.
В новом спорткомплексе будут также тренироваться боксеры профессиональной команды «RCC Boxing Promotions». Они станут примером для юных воспитанников Академии.
АиФ Урал: последние новости
Вечер бокса в Екатеринбурге завершился травмой для российского бойца Евгений Куйвашев поздравил фигуристку Липницкую с серебряной медалью Антон Шипулин рассказал о том, почему может завершить спортивную карьеру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»127
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение