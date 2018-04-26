Легенда бокса Костя Цзю станет гостем на открытии Академии единоборств 

В Екатеринбурге откроется Академия единоборств. В торжественной церемонии примет участие легенда бокса Костя Цзю, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
Отркытие Академии единоборств на Шейнкмана состоится 4 мая, в 18 часов. Старт работе спортивного объекта дадут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также известные спортсмены Костя Цзю, Александр Емельяненко и Иван Штырков.
После открытия в спорткомплексе пройдут первые бои. Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер известного борца Хабиба Нурмаговедова, даст мастер-класс для детей. Кроме того, в этот вечер состоится турнир по профессиональному боксу, в рамках которого пройдут 13 поединков. Так, известно, что на ринге сразятся обладатель титулов WBC Asian Boxing Council, WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBO Asia Pacific Youth Марк Урванов и Чемпион Узбекистана Ферузбек Юлдашев. Главный бой вечера проведут обладатель титулов WBO European, WBA-NABA, USBA, WBC Silver Дмитрий Михайленко и Александр Шаронов.
Отметим, Академия единоборств — первый спортивный объект в Свердловской области, который специализируется только на борьбе. В спорткомплексе будут обучать 12 видам спорта: боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате и греко-римской борьбе.
В новом спорткомплексе будут также тренироваться боксеры профессиональной команды «RCC Boxing Promotions». Они станут примером для юных воспитанников Академии.