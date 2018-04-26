Легенда бокса Костя Цзю станет гостем на открытии Академии единоборств

В Екатеринбурге откроется Академия единоборств. В торжественной церемонии примет участие легенда бокса Костя Цзю , об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал»

Александр Шаронов. После открытия в спорткомплексе пройдут первые бои. Абдулманап Нурмагомедов , отец и тренер известного борца Хабиба Нурмаговедова, даст мастер-класс для детей. Кроме того, в этот вечер состоится турнир по профессиональному боксу, в рамках которого пройдут 13 поединков. Так, известно, что на ринге сразятся обладатель титулов WBC Asian Boxing Council, WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBO Asia Pacific Youth Марк Урванов и Чемпион Узбекистана Ферузбек Юлдашев. Главный бой вечера проведут обладатель титулов WBO European, WBA-NABA, USBA, WBC Silver Дмитрий Михайленко

Отметим, Академия единоборств — первый спортивный объект в Свердловской области, который специализируется только на борьбе. В спорткомплексе будут обучать 12 видам спорта: боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате и греко-римской борьбе.

В новом спорткомплексе будут также тренироваться боксеры профессиональной команды «RCC Boxing Promotions». Они станут примером для юных воспитанников Академии.