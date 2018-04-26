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Открытая тренировка Дэнни Джейкобса и Мацея Сулецки: видео и фото
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Открытая тренировка Дэнни Джейкобса и Мацея Сулецки: видео и фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира американец Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) провели открытые тренировки за несколько дней до выхода в ринг бруклинской арены Barclays Center, где им предстоит определить претендента на титул WBA в среднем весе (до 72,6 кг).
Фото: Эд Малхолланд/BoxingScene
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