Открытая тренировка Дэнни Джейкобса и Мацея Сулецки: видео и фото

Экс-чемпион мира американец Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) провели открытые тренировки за несколько дней до выхода в ринг бруклинской арены Barclays Center, где им предстоит определить претендента на титул WBA в среднем весе (до 72,6 кг).

Фото: Эд Малхолланд/BoxingScene

Читайте также: Дэнни Джейкобс никогда больше не выступит так, как с Головкиным — Сулецки

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.