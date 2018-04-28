Ещё
Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа, чтобы сохранить пояс IBF
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа, чтобы сохранить пояс IBF 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vringe.com
ТАСС, 28 апреля. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг казахстанец Геннадий Головкин должен встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко в течение 90 дней после боя с американцем Ванесом Мартиросяном, чтобы сохранить титул IBF. Такое решение приняло руководство IBF, сообщает Boxingscene.
Бой между Головкиным и Мартиросяном должен пройти в Карсоне (США, штат Калифорния) 5 мая. Если в течение 90 дней Головкин не проведет бой с Деревянченко, он будет лишен титула IBF. Если казахстанец не подпишет письменное соглашение до следующей пятницы, то также будет лишен титула.
Изначально Головкин 5 мая должен был провести бой— реванш с мексиканцем Саулем Альваресом. Сообщалось, что повторный поединок между боксерами должен пройти в Лас— Вегасе, однако в начале марта стало известно, что допинг— проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. В итоге Альвареса в предстоящем поединке заменил Мартиросян.
Сообщалось, что Головкин и Альварес могут встретиться осенью этого года, но решение IBF ставит проведение этого боя под угрозу.
36-летний боксер из Казахстана одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей. В активе 31-летнего Мартиросяна 40 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (20 — нокаутом), потерпел три поражения и свел один поединок вничью.
ТАСС: последние новости
Россиянин Лубкович победил в первом поединке на турнире WBC в США Российский боксер Кузьмин одержал 12-ю победу, выиграв у Карпенси в США Британский боксер Амир Хан победил Ло Греко в первом бою после перерыва
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин назвал Дзюбу крохобором10
На Кубани задержана победительница ОИ-804
Умерла 15-летняя российская сноубордистка52
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Сироткин разбил болид в Баку2
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение