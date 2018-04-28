Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа, чтобы сохранить пояс IBF

ТАСС , 28 апреля. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг казахстанец Геннадий Головкин должен встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко в течение 90 дней после боя с американцем Ванесом Мартиросяном, чтобы сохранить титул IBF. Такое решение приняло руководство IBF, сообщает Boxingscene.

Бой между Головкиным и Мартиросяном должен пройти в Карсоне (США, штат Калифорния) 5 мая. Если в течение 90 дней Головкин не проведет бой с Деревянченко, он будет лишен титула IBF. Если казахстанец не подпишет письменное соглашение до следующей пятницы, то также будет лишен титула.

Изначально Головкин 5 мая должен был провести бой— реванш с мексиканцем Саулем Альваресом. Сообщалось, что повторный поединок между боксерами должен пройти в Лас— Вегасе, однако в начале марта стало известно, что допинг— проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. В итоге Альвареса в предстоящем поединке заменил Мартиросян.

Сообщалось, что Головкин и Альварес могут встретиться осенью этого года, но решение IBF ставит проведение этого боя под угрозу.

36-летний боксер из Казахстана одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей. В активе 31-летнего Мартиросяна 40 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (20 — нокаутом), потерпел три поражения и свел один поединок вничью.