Ещё
Американский проспект и единожды битый британец определят соперника Дигейлу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский проспект и единожды битый британец определят соперника Дигейлу 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В Международной федерации бокса (IBF) постановили, что обязательного претендента британскому чемпиону второго среднего веса (до 76,2 кг) Джеймсу Дигейлу (24-2-1, 14 КО) определят американский проспект Кейлеб Плэнт (17-0, 10 КО) и британец Рокки Филдинг (26-1, 14 КО).
Напомним, Филдинг также является кандидатом на бой с чемпионом WBO Хильберто Рамиресом (37-0, 25 КО) из Мексики.
Единственное поражение Филдинга — досрочное — в ноябре 2015-го года в стартовом раунде техническим нокаутом от рук соотечественника Каллума Смита (24-0, 17 КО).
Плэнт в феврале в отборочном поединке от IBF прошёл матёрого мексиканского слаггера Рохелио Медину (38-9, 32 КО), завоевав 2-ю позицию рейтинга IBF.
Напомним, чемпион Дигейл в апреле 2018-го года «на тоненького» отобрал титул у американского середняка Кейлеба Труэкса (29-4-2, 18 КО). У IBF есть также «временный» чемпион второго среднего веса — Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) из Венесуэлы в марте 2018-го года в реванше досрочно остановил и отправил на пенсию американца Андре Диррелла (26-3, 16 КО).
Читайте также: Джеймс Дигейл готов драться с Кейлебом Труэксом в третий раз  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это будет война». Головкин и Мартиросян обещают Кривляющийся Миллер и серьёзный Дюопа на открытой тренировке: фото и видео Бойцы «Турнира восьмерых» прошли взвешивание: результаты и фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Брэда Маршана попросили не обнимать соперников
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение