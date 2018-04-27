Американский проспект и единожды битый британец определят соперника Дигейлу

В Международной федерации бокса (IBF) постановили, что обязательного претендента британскому чемпиону второго среднего веса (до 76,2 кг) Джеймсу Дигейлу (24-2-1, 14 КО) определят американский проспект Кейлеб Плэнт (17-0, 10 КО) и британец Рокки Филдинг (26-1, 14 КО).

Напомним, Филдинг также является кандидатом на бой с чемпионом WBO Хильберто Рамиресом (37-0, 25 КО) из Мексики.

Единственное поражение Филдинга — досрочное — в ноябре 2015-го года в стартовом раунде техническим нокаутом от рук соотечественника Каллума Смита (24-0, 17 КО).

Плэнт в феврале в отборочном поединке от IBF прошёл матёрого мексиканского слаггера Рохелио Медину (38-9, 32 КО), завоевав 2-ю позицию рейтинга IBF.

Напомним, чемпион Дигейл в апреле 2018-го года «на тоненького» отобрал титул у американского середняка Кейлеба Труэкса (29-4-2, 18 КО). У IBF есть также «временный» чемпион второго среднего веса — Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) из Венесуэлы в марте 2018-го года в реванше досрочно остановил и отправил на пенсию американца Андре Диррелла (26-3, 16 КО).

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