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Абрахам решением судей одержал победу над Нильсеном
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Абрахам решением судей одержал победу над Нильсеном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Akboxing.ru
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Артур Абрахам одержал победу над представителем Дании Патриком Нильсеном на вечере профессионального бокса в немецком Оффенбурге. Об этом сообщает "Советский спорт".
В 12-и раундовом бое решением судей победил 38-летний Абрахам, который стал обладателем второстепенного титула по версии WBO International во втором среднем весе.
Ранее российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прошел процедуру взвешивания перед поединком против американца Фрэнка Мира в рамках турнира Bellator 198.
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