Абрахам решением судей одержал победу над Нильсеном

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Артур Абрахам одержал победу над представителем Дании Патриком Нильсеном на вечере профессионального бокса в немецком Оффенбурге. Об этом сообщает "Советский спорт".

В 12-и раундовом бое решением судей победил 38-летний Абрахам, который стал обладателем второстепенного титула по версии WBO International во втором среднем весе.