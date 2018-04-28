Джейкобс выразил надежду на реванш с Головкиным

Американский боксер Дэниел Джейкобс рассказал о предстоящем поединке с Мацеем Сулецки и возможном реванше с Геннадием Головкиным . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Сулецки сложный соперник, который принесет в ринг тяжелый бой. Он до сих пор не проигрывал и у него прекрасный послужной список. Победитель боя получит шанс сразиться с Геннадием Головкиным, так что мы оба будем атаковать друг друга словно разъяренные быки

Что касается потенциальной встречи с Головкиным, то я верю, что победил в первом нашем бою Но судьи увидели другой результат, таков бокс. В нашем втором поединке я буду еще более агрессивен", — цитирует боксера Sky Sports.

Ранее стало известно, что Головкин встретится с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая 2018 года в Карсоне.