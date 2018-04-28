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Джейкобс выразил надежду на реванш с Головкиным
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Джейкобс выразил надежду на реванш с Головкиным 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Американский боксер Дэниел Джейкобс рассказал о предстоящем поединке с Мацеем Сулецки и возможном реванше с Геннадием Головкиным. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Сулецки сложный соперник, который принесет в ринг тяжелый бой. Он до сих пор не проигрывал и у него прекрасный послужной список. Победитель боя получит шанс сразиться с Геннадием Головкиным, так что мы оба будем атаковать друг друга словно разъяренные быки
Что касается потенциальной встречи с Головкиным, то я верю, что победил в первом нашем бою Но судьи увидели другой результат, таков бокс. В нашем втором поединке я буду еще более агрессивен", — цитирует боксера Sky Sports.
Ранее стало известно, что Головкин встретится с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая 2018 года в Карсоне.
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