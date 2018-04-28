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Россиянин Лубкович победил в первом поединке на турнире WBC в США
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Россиянин Лубкович победил в первом поединке на турнире WBC в США 

ТАСС 41 минуту назад
ТАСС, 28 апреля. Россиянин Сергей Лубкович одержал победу в первом поединке на турнире WBC World Invitational в США. В 10-раундовом бою весовой категории до 66,68 кг в Луисвилле (США, штат Кентукки) он победил американца Карима Мэйфилда по очкам.
Соперники были запасными участниками турнира, Лубкович впоследствии может заменить одного из основных участников в случае травмы. Турнир WBC World Invitational проводится промоутерской компанией бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда Real Deal Boxing совместно со Всемирным боксерским советом (WBC). В нем принимают участие восемь боксеров весовой категории до 66,68 кг, которые определят сильнейшего по системе плей-офф начиная с четвертьфинала, а также четверо запасных. Победитель турнира в дальнейшем получит право претендовать на титул чемпиона мира.
Первоначально в числе основных участников турнира значился еще один россиянин, Раджаб Бутаев, но он был вынужден сняться из-за травмы плеча. Каждый боксер получит по $15 тыс. за участие и по $22,5 тыс. за победу в четвертьфинале, по $30 тыс. за участие и $45 тыс. за победу в полуфинале. Финалист заработает $75 тыс., победитель — $100 тыс.
22-летний Лубкович не знает поражений на профессиональном ринге — в его активе теперь 8 побед (6 нокаутом). В профессионалах он выступает с 2016 года и впервые боксировал в США, все поединки до этого проведя в России. Лубкович является мастером спорта, победителем Всероссийской летней универсиады 2014 года в весе до 69 кг, на любительском ринге провел 199 боев, в 189 победил.
37-летний Мэйфилд потерпел пятое поражение при 21 победе (11 нокаутом) и одной ничьей.
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