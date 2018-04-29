Артуру Абрахаму отдали победу над Патриком Нильсеном

Baden-Arena, Оффенбург, Германия. В бою за титул WBO International во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Артуром Абрахамом (47-6, 30 КО) из Германии и Патриком Нильсеном (29-3, 14 КО) из Дании была зафиксирована спорная победа немецкого ветерана раздельным судейским решением.

Абрахам начал поединок традиционно неспешно, спрятавшись за блоком. У Нильсена не получалось донести удар до головы боксёра из ФРГ, что вынудило датчанина перейти на атаки по корпусу. Первую половину боя Нильсен хорошо боксировал, двигался, не давал Абрахаму перехватить инициативу.

Абрахам продолжал неспешно поддавливать оппонента, и в конце боя датчанин заметно устал и замедлился. В 10-м раунде Нильсен был близок к досрочному поражению, а в чемпионских раундах датчанин преимущественно клинчевал и удерживал руки Абрахама.

По итогу 12 раундов, судьи разошлись во мнении относительно победителя схватки: 115:113 Нильсену и дважды 116:112 Абрахаму.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Абрахам-Нильсен (возможно, появится в скором времени)

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