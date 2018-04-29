Ещё
Артуру Абрахаму отдали победу над Патриком Нильсеном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артуру Абрахаму отдали победу над Патриком Нильсеном 

Vringe.com 23 минуты назад
Фото: Vringe.com
Baden-Arena, Оффенбург, Германия. В бою за титул WBO International во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Артуром Абрахамом (47-6, 30 КО) из Германии и Патриком Нильсеном (29-3, 14 КО) из Дании была зафиксирована спорная победа немецкого ветерана раздельным судейским решением.
Абрахам начал поединок традиционно неспешно, спрятавшись за блоком. У Нильсена не получалось донести удар до головы боксёра из ФРГ, что вынудило датчанина перейти на атаки по корпусу. Первую половину боя Нильсен хорошо боксировал, двигался, не давал Абрахаму перехватить инициативу.
Абрахам продолжал неспешно поддавливать оппонента, и в конце боя датчанин заметно устал и замедлился. В 10-м раунде Нильсен был близок к досрочному поражению, а в чемпионских раундах датчанин преимущественно клинчевал и удерживал руки Абрахама.
По итогу 12 раундов, судьи разошлись во мнении относительно победителя схватки: 115:113 Нильсену и дважды 116:112 Абрахаму.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Абрахам-Нильсен (возможно, появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Джейкобс, Сулецки, Миллер, Дюопа и другие прошли взвешивание: результаты и видео Прямая онлайн трансляция: Артур Абрахам — Патрик Нильсен Артур Абрахам и Патрик Нильсен прошли взвешивание: результаты и фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS23
«В целях безопасности»: ФБР допросило Емельяненко6
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение