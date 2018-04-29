Лопес огорчил Круса, Диррелл разгромил Хана, Лубин вернулся с победой — результаты из Эль-Пасо

Эль-Пасо, США. 27-летний американский проспект полусреднего веса Мигель Крус (17-1, 11 КО) не смог пройти испытание опытнейшим Хосесито Лопесом (36-7, 19 КО). Последний под руководством Роберта Гарсии грамотно переработал Круса с дистанции, стойко перенося удары не только по нижнему этажу, но и ниже пояса, за которые с Мигеля было снято два очка. В итоге 99-89 (дважды) и 98-90 в пользу Хосесито.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лопес-Крус (появится позже)

Экс-чемпион мира WBC в суперсреднем весе Энтони Диррелл (32-1-1, 24 КО) одержал пятую победу подряд после потери титула в поединке с Баду Джеком в 2015 году, выиграв по очкам у Абрахама Хана (26-4-1, 16 КО). Диррелл отправил соперника в нокдаун в первом же раунде, приложившись правым в голову. Хан продолжил и больше не падал, но был разгромлен с красноречивым счётом 100-89 и дважды по 99-90.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Диррелл-Хан (появится позже)

Успешным получилось возвращение после поражения сокрушительным нокаутом от Жермелла Чарло у талантливого суперполусредневеса Эриксона Лубина (19-1, 14 КО), который остановил Сильверио Ортиса (37-22, 18 КО) в четвёртом раунде.

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