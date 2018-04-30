Адам Ковнацки: Я — лучший супертяж в мире, но мало кто об этом знает

Польского проспекта хэвивейта (свыше 90,7 кг) Адама Ковнацки (17-0, 14 КО) сватают в претенденты на титул. Как мы сообщали ранее, кандидатуру «Baby Face» Ковнацки в качестве претендента рассматривали в команде чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США и в команде чемпиона WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Великобритании.

В интервью Boks24.com.pl проспект признался, что считает себя лучшим супертяжем мира и ожидает, что уже вскоре докажет это всему мира.

— Какие ближайшие планы?

— В этом бизнесе ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Надеюсь, что буду драться летом. Поработал в спаррингах с Джарреллом Миллером. Пашу в зале, но вскоре надеюсь начать полноценный тренировочный лагерь.

— Планируешь встретиться с бойцом калибра Яго Киладзе или надеешься, что соперник будет малость опаснее?

— Опаснее, конечно же. Хочу кого-то из топ-10 хэвивейта. Хочу быть чемпионом мира. Работаю над этим. Чтобы стать лучшим, надо драться с лучшими.

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— Слышал, Уайлдер называл тебя среди потенциальных соперников?

— Как ты знаешь, я не трепался с ним или кем-то ещё. Я не хочу болтать, хочу драться за титул. Здесь и сейчас. Если Уайлдер говорит, что может провести бой за титул с Ковнацки, значит, я всё делаю правильно и нахожусь там, где и должен быть. В топе дивизиона. Сам я считаю себя лучшим супертяжем мира, но пока что об этом мало кто знает.

— Сильно сказано! Значит ли это, что ты готов встретиться с лучшими, Энтони Джошуа и Дионтэем Уайлдером?

— Если мне предложат хорошие условия, то я соглашусь. Не скрываю, я бы предпочёл встретиться с ними немного позже, ведь всё ещё учусь, набираюсь опыта. Но если будет хорошее предложение, я соглашусь и докажу, что я здесь самый лучший.

— А пока такого предложения не поступало, с кем можешь встретиться? Кто бросал тебе вызов?

— Крис Арреола уже давно вызывает меня в ринг. Я не против, ведь у него в США известное имя. И он является хорошим бойцом. Получился бы отличный бой и для меня, и для болельщиков бокса. Хороший фундамент для того, чтобы вскоре перейти на другой уровень, на бои с лучшими. Но говорить стоит аккуратно. Ведь бокс — это бизнес, здесь не всё зависит от пожеланий бойца.

— Доволен победой над Киладзе? Критики считают, что ты весил слишком много (117,9 кг). Как считаешь, если бы твой вес был таким же, как в бою против Артура Шпильки (109,8 кг), ты выглядел бы лучше?

— Не думаю. Просто в бою со Шпилькой всё сразу же пошло как по маслу. И если честно, я не люблю предполагать. Не люблю все эти разговоры в стиле «что было бы, если». Пускай Шпилька продолжает оправдываться за то поражение, рассказывать всякие истории. Ну там о плохой подготовке, о травмах и прочее. Мне же он перед боем сообщил, что готов идеально. Пускай лучше думает о будущем вместо того, чтобы жить прошлым.

— Твоего выступления в Польше в ближайшее время не ждать?

— В будущем планирую. Но важно понимать, что сейчас польский промоутер MB Promotions (Матеуш Борек) не может предложить мне того же, что Эдди Херн (Matchroom Boxing). Как я и говорил раньше, это — бизнес. Я уважаю Борека, считаю его другом, но не могу согласиться на менее выгодное финансовое предложение. Сейчас я — проспект, пока что я ещё не заработал достаточно денег. Ещё придёт время для выступлений в Польше.

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