Кличко явно лучше меня, но не мог с Хэем делать то, что я могу — Тони Беллью

4 марта 2017 года экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) перешёл в супертяжёлый вес и досрочно, в 11-м раунде, победил земляка и фаворита Дэвида Хэя (29-3, 26 КО), который к тому времени уже шесть раундов боксировал с травмированным ахиллом и не мог нормально двигаться.

5 мая на той же арене Тони собирается повторить успех, только со здоровым соперником. По мнению Беллью, он победит Хэя независимо «от дня недели» и того, «был бы бой 10 лет назад или прямо сейчас».

«Я быстрее, чем кто-либо из его бывших противников, тот, кто может диктовать в ринге с ним свою волю, кто вынуждает его промахиваться и имеет достаточную плюху, чтобы перед зарубой он дважды подумал, надо ли ему это. Я не хочу сказать, что лучше всех, с кем он дрался, потому что он встречался с ребятами, которые намного круче меня. Тот же Владимир Кличко значительно лучше, но и он не мог делать то, что могу я», — рассказал Press Association Sport Тони.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Беллью–Хэй I По его мнению, причина такого положения дел — в оптимальном для Беллью совпадении стилей.

«Мой стиль для него вообще неприятен и ему стоило держаться от меня подальше. Я адаптируюсь и побью его снова, независимо от того, какая версия Дэвида будет в ринге», — подытожил 35-летний Тони, добавив, что в прошлый раз сильнейшая травма соперника «лишь отсрочила неизбежное».

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