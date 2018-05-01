Подопечный Котто готовится к дебютной защите титула: есть соперник и дата боя

Компания Miguel Cotto Promotions провела пресс-конференцию, на которой сообщила, что чемпион WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) Анхель Акоста (17-1, 17 КО) из Пуэрто-Рико дебютную защиту титула проведёт 16 июня в Coliseo Jose Miguel Agrelot (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) против боксёра из Никарагуа Карлоса Буйтрахо (30-3-1, 17 КО).

«Обещаю подойти к бою в своей лучшей форме, — сообщил претендент. — Передо мной одна цель — наконец-то исполнить детскую мечту, став чемпионом мира. Хочу одержать историческую победу для Никарагуа. Контракт подписан, и я рассчитываю победить».

«Он говорит, что мечтает стать чемпионом мира, — парирует чемпион. — Что я могу сказать? Продолжай мечтать. Это всё, что тебе остаётся. Никакой недооценки, но шансов у него есть. Победа будет за мной».

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Напомним, Акоста завоевал вакантный титул в декабре 2017-го года, нокаутировав в Нью-Йорке (США) мексиканского середняка Хуана Алехо (24-5-1, 14 КО).

В WBO предпочли закрыть глаза на то, что претендент предыдущий поединок проиграл — также в декабре 2017-го года Буйтрахо в Японии пытался отобрать титул IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) у местного чемпиона Хирото Кёгучи (9-0, 7 КО), но уступил техническим нокаутом в 8-м раунде.

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