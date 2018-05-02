У Фрэмптона есть серьёзная альтернатива чемпионскому бою с Вальдесом 

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Диллиан Уайт негодует: Чувствую, что WBC меня предал

Признание британского проспекта: Мы отказались от боя с Бетербиевым

В шаге от Мэйуэзера: Ванхенг Менайотин и Лерой Эстрада прошли взвешивание — цифры и фото