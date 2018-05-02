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У Фрэмптона есть серьёзная альтернатива чемпионскому бою с Вальдесом
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У Фрэмптона есть серьёзная альтернатива чемпионскому бою с Вальдесом 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Североирландский «Шакал» Карл Фрэмптон (25-1, 14 КО), завоевавший в апреле 2018-го года титул «временного» чемпиона WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) в бою с филиппинским ветераном Нонито Донэйром (38-5, 24 КО), следующий поединок проведёт 18 августа на футбольном стадионе Windsor Park (Белфаст, Северная Ирландия). По словам боксёра, он нацелен прежде всего на чемпиона IBF — 19 мая в Лидсе (Англия) обладатель титула IBF Ли Селби (26-1, 9 КО) из Уэльса встретится с обязательным претендентом, местным небитым боксёром Джошем Уоррингтоном (26-0, 6 КО).
«Временный» чемпион Фрэмптон — обязательный претендент для полноценного чемпиона WBO Оскара Вальдеса (24-0, 19 КО) из Мексики. Поскольку Вальдес проходит период реабилитации от полученных травм в победном бою с британцем Скоттом Куиггом (34-2-2, 25 КО), то бой Вальдес−Фрэмптон вряд ли пройдёт в 2018-ом году. Напомним, ранее промоутер Вальдеса пообещал, что бой подопечного с Фрэмптоном обязательно состоится, но не озвучил конкретных временных рамок. Читайте также: Теперь точно никакого реванша — Фрэмптона взбесил непрофессионализм Куигга Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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