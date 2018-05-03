Рикки Хэттон будет ассистирующим тренером в углу Тайсона Фьюри

Британскому тренеру Бену Дэвидсону , который приводит в форму экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), в поединке последнего 9 июня на Manchester Arena будет помогать популярный на родине бывший боксёр, а ныне промоутер и коуч Рикки Хэттон.

«Бен и Тайсон в курсе, что я за них горой. Если они хотят, чтобы я был в углу Фьюри, то я готов к любой момент», — передаёт слова Рикки World Boxing News.

Имя соперника для боя-камбэка Тайсона объявят, как ожидается, на следующей неделе.

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