Сборные 12 европейских стран приедут Хабаровск

Сборные команды Беларуси, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Украины, Сербии, Израиля, Бельгии, Венгрии, Молдовы, Хорватии уже подтвердили свой приезд в Хабаровск на Международный турнир по боксу имени Константина Короткова , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, ранее приезд в Хабаровск подтвердили представители стран Африки, в том числе сборные Туниса, Египта, Ганы, Нигерии.

Состязания будут проходить в УКСК стадиона им. Ленина с 16 по 20 мая, дальневосточная столица встретит Международный турнир в 10 раз.

Международный турнир по боксу имени Константина Короткова имеет категорию «А», национальные федерации выставляют на турнир лучших боксеров, стремясь набрать необходимые баллы для итоговой квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«География стран участниц турнира растет из года в год. Мы ожидаем приезда сборных более 30 стран с 4 континентов! У нас выступят лучшие боксеры Европы, Азии, Африки, Австралии и Океании! Бои пройдут в 10 мужских весовых категориях и 5 женских, как на Олимпийских играх. Многие боксеры будут выступать за свои страны на Олимпийских играх 2020 года в Токио» — сказал президент Федерации бокса Хабаровского края Валерий Лебеда.

Турнир будет посвящен 73-й годовщине Великой Победы. В течение трех дней будут проходить предварительные бои, 19 мая состоятся полуфиналы, а 20 мая организаторы готовят церемонию открытия и финальные бои. Билеты скоро поступят в продажу.