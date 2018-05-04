Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть

В Карачаево-Черкесии суд признал бывшего чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова виновным по статье о двойном убийстве. Об этом сообщает Life.

Спортсмену дали девять лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы.

Дело против боксера и его двоюродного брата Алана Алборова возбудили из-за расправы над пенсионером Александром Гояевым и его сыном «по мотиву кровной мести».

По данным Life, боксер считал, что Гояев-старший заказал убийство его отца — секретаря Совбеза Южной Осетии Олега Алборова — в 2006 году. Десять лет Алборов вместе с двоюродным братом искал мужчину, чтобы отомстить.

В ноябре 2016 года в поселке Ударный в Карачаево-Черкесии были убиты 70-летний Гояев и его 30-летний сын. Подозреваемых нашли по номерам машины, которую заметили свидетели в поселке: автомобиль был записан на родственника Алана Алборова. Следователи установили его родство с Игорем Алборовым и вышли на дело о гибели отца боксера.

Отец спортсмена подорвался на самодельном фугасе у гаража собственного дома. По этому делу был задержан Гояев-старший, предполагаемый организатор покушения. По одной версии, он мог пойти на это, так как Алборов пресёк нелегальный канал поставки оружия, связанный с Гояевым.

Коллегия присяжных полностью оправдала Алана Алборова: он привез брата на машине к дому Гояева, но, как утверждается, ничего не знал о планах родственника. Адвокат Игоря Алборова пообещал обжаловать приговор боксеру.