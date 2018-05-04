Ещё
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Личный архив тренера В. Сланова
В Карачаево-Черкесии суд признал бывшего чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова виновным по статье о двойном убийстве. Об этом сообщает Life.
Спортсмену дали девять лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы.
>> Российского боксера заподозрили в двойном убийстве
Дело против боксера и его двоюродного брата Алана Алборова возбудили из-за расправы над пенсионером Александром Гояевым и его сыном «по мотиву кровной мести».
По данным Life, боксер считал, что Гояев-старший заказал убийство его отца — секретаря Совбеза Южной Осетии Олега Алборова — в 2006 году. Десять лет Алборов вместе с двоюродным братом искал мужчину, чтобы отомстить.
В ноябре 2016 года в поселке Ударный в Карачаево-Черкесии были убиты 70-летний Гояев и его 30-летний сын. Подозреваемых нашли по номерам машины, которую заметили свидетели в поселке: автомобиль был записан на родственника Алана Алборова. Следователи установили его родство с Игорем Алборовым и вышли на дело о гибели отца боксера.
Отец спортсмена подорвался на самодельном фугасе у гаража собственного дома. По этому делу был задержан Гояев-старший, предполагаемый организатор покушения. По одной версии, он мог пойти на это, так как Алборов пресёк нелегальный канал поставки оружия, связанный с Гояевым.
Коллегия присяжных полностью оправдала Алана Алборова: он привез брата на машине к дому Гояева, но, как утверждается, ничего не знал о планах родственника. Адвокат Игоря Алборова пообещал обжаловать приговор боксеру.
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение