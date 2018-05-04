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Ахмед Гаджимагомедов и Заур Угуев превзошли первых соперников на чемпионате Европы
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Ахмед Гаджимагомедов и Заур Угуев превзошли первых соперников на чемпионате Европы 

Mirmol.ru 40 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Первый поединок Ахмед Гаджимагомедов, выступающий в весе до 79 кг, выиграл у турка Мухаммета Котаноглу — 9:3.
Заур Угуев в весе до 57 кг победил серба Стевана Мичича — 6:4.
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