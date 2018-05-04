Украинские бойцы подбили несколько вражеских танков Abrams

Минобороны Украины сообщили об эффективности украинской армии в постановочном бою.

Во время марша танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады на Т-84, совместно с ротой десантников из 79 десантно-штурмовой бригады, несколько раз вступали в бой с условным противником, который вел огонь из засад.

«В ходе столкновений были подбиты несколько вражеских танков Abrams. Без значительных потерь сводному подразделению ВС Украины удалось добраться до точки назначения», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что во время учений используется лазерная система имитации боя MILES, которая позволяет имитировать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью.