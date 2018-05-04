Ещё
Украинские бойцы подбили несколько вражеских танков Abrams
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинские бойцы подбили несколько вражеских танков Abrams 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
В Минобороны Украины сообщили об эффективности украинской армии в постановочном бою.
Во время марша танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады на Т-84, совместно с ротой десантников из 79 десантно-штурмовой бригады, несколько раз вступали в бой с условным противником, который вел огонь из засад.
«В ходе столкновений были подбиты несколько вражеских танков Abrams. Без значительных потерь сводному подразделению ВС Украины удалось добраться до точки назначения», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что во время учений используется лазерная система имитации боя MILES, которая позволяет имитировать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в 30-ку лучших армий мира. Однако, по словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, реальную мощь армии можно проверить только в реальном бою. По его словам, все оружие, которым на данный момент располагает Украина, осталось еще с советских времен, а большая часть уже была уничтожена в бою.
Украина.ру: последние новости
Министр спорта осудил выступление борцов сборной Украины на ЧЕ в России Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма на Украине Бах рассказал, почему Украина отменила запрет на выступления спортсменов в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию15
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение