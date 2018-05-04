Украинские бойцы подбили несколько вражеских танков Abrams 

В Минобороны Украины сообщили об эффективности украинской армии в постановочном бою.
Во время марша танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады на Т-84, совместно с ротой десантников из 79 десантно-штурмовой бригады, несколько раз вступали в бой с условным противником, который вел огонь из засад.
«В ходе столкновений были подбиты несколько вражеских танков Abrams. Без значительных потерь сводному подразделению ВС Украины удалось добраться до точки назначения», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что во время учений используется лазерная система имитации боя MILES, которая позволяет имитировать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в 30-ку лучших армий мира. Однако, по словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, реальную мощь армии можно проверить только в реальном бою. По его словам, все оружие, которым на данный момент располагает Украина, осталось еще с советских времен, а большая часть уже была уничтожена в бою.