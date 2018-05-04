Хэй и Беллью прошли взвешивание: результаты, фото и видео 

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене О2 в Лондоне (Великобритания). Боксёры показали следующий вес: Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) — 95,4 кг Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) — 99,9 кг 12-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Пол Батлер (26-1, 14 КО) — перевес Эммануэль Родригес (17-0, 12 КО) — 53,4 кг Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) Ленрой Томас (22-4-1, 10 КО) — 104,6 кг Джо Джойс (3-0, 3 КО) — 114,1 кг Бой за титул Британского содружества в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
Мартин Джозеф Уорд (19-0-2, 9 КО) — 58,6 кг Джеймс Теннисон (21-2, 17 КО) — 58,9 кг Бой за титулы Британского содружества, EBU European и WBA International во втором полулёгком весе (до 59 кг)
Джон Райдер (25-4, 13 КО) — 75,4 кг Джейми Кокс (25-1, 14 КО) — 75,7 кг 12-раундовый бой во втором среднем весе (до 76,2 кг)
Джошуа Буатси (5-0, 3 КО) — 80,9 кг Стефан Куева (8-1-3, 4 КО) —?
8-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Люк Кэмпбелл (17-2, 14 КО) — 61,9 кг Трой Джеймс (20-5-1, 5 КО) — 66,7 кг 6-раундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте завтра к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.