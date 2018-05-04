Ещё
Хэй и Беллью прошли взвешивание: результаты, фото и видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хэй и Беллью прошли взвешивание: результаты, фото и видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене О2 в Лондоне (Великобритания). Боксёры показали следующий вес: Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) — 95,4 кг Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) — 99,9 кг 12-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Пол Батлер (26-1, 14 КО) — перевес Эммануэль Родригес (17-0, 12 КО) — 53,4 кг Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) Ленрой Томас (22-4-1, 10 КО) — 104,6 кг Джо Джойс (3-0, 3 КО) — 114,1 кг Бой за титул Британского содружества в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
Мартин Джозеф Уорд (19-0-2, 9 КО) — 58,6 кг Джеймс Теннисон (21-2, 17 КО) — 58,9 кг  Бой за титулы Британского содружества, EBU European и WBA International во втором полулёгком весе (до 59 кг)
Джон Райдер (25-4, 13 КО) — 75,4 кг Джейми Кокс (25-1, 14 КО) — 75,7 кг  12-раундовый бой во втором среднем весе (до 76,2 кг)
Джошуа Буатси (5-0, 3 КО) — 80,9 кг  Стефан Куева (8-1-3, 4 КО) —?
8-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Люк Кэмпбелл (17-2, 14 КО) — 61,9 кг Трой Джеймс (20-5-1, 5 КО) — 66,7 кг 6-раундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте завтра к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Джефф Хорн: Надеюсь, Кроуфорд не испугается и не сорвёт бой ещё раз Хэй и Беллью прошли взвешивание: результаты, фото и видео Головкин просто боится драться с Канело ещё раз — президент GBP
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию15
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение