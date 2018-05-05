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Взвешивание Головкина и Мартиросяна в фотографиях
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Взвешивание Головкина и Мартиросяна в фотографиях 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBC/WBA Super/IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и армянский американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) успешно проходят официальную процедуру взвешивания перед предстоящим поединком в Карсоне (США).
Вашему вниманию также РЕЗУЛЬТАТЫ и ВИДЕО этой процедуры.
Я тебя слепила из того, что было — представление боя Головкин-Мартиросян от vRINGe
Фото: Том Хоган (Hoganphotos/BoxingScene)
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