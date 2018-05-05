Обнародованы гонорары Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна

5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) чемпион в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) из Казахстана встретится с уроженцем Армении Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).

Чемпион получит гарантированный гонорар в размере $1 миллиона. Претендент заработает $225 тысяч.

Я тебя слепила из того, что было — превью боя между Головкиным и Мартиросяном от vRINGe

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