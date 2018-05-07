Одной строкой: Джонсон готов драться с Бетербиевым, Педраса нацелен на титул

— По данным Asian Boxing, вакантный титул WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) будет разыгран 23 июня в Париже (Франция) в поединке между местным 31-летним боксёром Нордином Убаали (14-0, 11 КО) и 24-летним Петч Сор Читпаттана (46-0, 31 КО) из Таиланда. Источник утверждает, что в андеркарде следующий поединок проведёт супертяж (свыше 90,7 кг) Тони Йока (4-0, 3 КО), чемпион ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

— По словам промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), его боксёр Каллум Джонсон (17-0, 12 КО) готов ко встрече с чемпионом IBF в весе до 79,4 кг Артуром Бетербиевым (12-0, 12 КО) из России в случае, если поступит достойное финансовое предложение.

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— 23 июня в Кемптон-Парке (ЮАР) состоится масштабный вечер бокса: в рамках тяжёлого веса (до 90,7 кг) местный боец Тхабисо Мчуну (18-4, 11 КО) встретится с Рикардсом Болотниксом (11-4-1, 5 КО) из Латвии, бойцы полусреднего веса (до 66,7 кг) Тулани Мбенге (13-0, 10 КО) из ЮАР и аргентинец Диего Чавес (26-3-1, 22 КО) подерутся за вакантный титул IBO, а местный обладатель титула WBC International в минимальном весе (до 47,6 кг) ДиДжей Криэль (14-1-1, 6 КО) проведёт бой с Тото Ландеро (10-2-2, 2 КО) из Филиппин.

— Сегодня в Токио (Япония) местный супертяж (свыше 90,7 кг) Кьотаро Фудзимото (18-1, 10 КО) проведёт бой с австралийцем Аароном Расселлом (11-4, 4 КО) — на кону боя титулы японца по версиям OPBF и WBO Asia Pacific.

— Бойцы минимального веса (до 47,6 кг) Марк Энтони Баррига (8-0, 1 КО) из Филиппин встретится 13 мая в Кесон-Сити (Филиппины) с возрастным колумбийцем Габриэлем Мендоса (29-5-2, 23 КО) в отборочном поединке по версии IBF — победитель боя станет обязательным претендентом для чемпиона Хирото Кёгучи (9-0, 7 КО) из Японии.

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— Экс-чемпион мира из Пуэрто-Рико легковес (до 61,2 кг) Хосе Педраса (23-1, 12 КО) планирует выступить 9 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде боя Хорн-Кроуфорд против мексиканца Антонио Морана (23-2, 16 КО), обладателя титула WBO Latino. Цель Педрасы — заполучить осенью 2018-го года бой против чемпиона WBO Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) из Мексики.

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