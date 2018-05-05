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Обновился рейтинг IBF: небольшие перестановки в полусреднем весе
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Обновился рейтинг IBF: небольшие перестановки в полусреднем весе 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com  предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Бахрам Муртазалиев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) поднялся с 8-й позиции на 6-ю  — Константин Пономарёв (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю  — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 11-й позиции на 10-ю  — Эгидиюс Каваляускас (Литва) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Лёгкий вес (до 61,2 кг)
Павел Маликов (Россия), занимавший 7-ю позицию, покинул топ-15  — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю  Легчайший вес (до 53,5 кг)
— Вячеслав Мирзаев (Россия) опустился с 11-й позиции на 12-ю  — Жанат Жакиянов (Казахстан) опустился с 14-й позиции на 15-ю  Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг)
Михаил Алоян (Россия) поднялся с 10-й позиции на 8-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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