Обновился рейтинг IBF: небольшие перестановки в полусреднем весе

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на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).

vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Первый средний вес (до 69,9 кг)

— Бахрам Муртазалиев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Полусредний вес (до 66,7 кг)

— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) поднялся с 8-й позиции на 6-ю — Константин Пономарёв (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 11-й позиции на 10-ю — Эгидиюс Каваляускас (Литва) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Лёгкий вес (до 61,2 кг)

Павел Маликов (Россия), занимавший 7-ю позицию, покинул топ-15 — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю Легчайший вес (до 53,5 кг)

— Вячеслав Мирзаев (Россия) опустился с 11-й позиции на 12-ю — Жанат Жакиянов (Казахстан) опустился с 14-й позиции на 15-ю Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг)

Михаил Алоян (Россия) поднялся с 10-й позиции на 8-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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