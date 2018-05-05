Главное, что мы спасли 5 мая для болельщиков — промоутер Головкина

Возможно, Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) не был сильнейшим кандидатом в соперники Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО), после того как у казахстанца сорвался мегафайт с Канело Альваресом. Однако, главное всё же то, что на один из главных мексиканских праздников, Синко де Майо, болельщики смогут насладиться очередным выступлением GGG, считает его промоутер Том Лёффлер

«Сложилась уникальная ситуация не только для промоушена, но и для тренировочного процесса. К счастью, Абель (Санчес) знает своё дело, а Геннадий очень дисциплинирован. Ну а мне пришлось поработать денно и нощно, чтобы найти решение, как спасти эту дату», — рассказывает Лёффлер.

Я тебя слепила из того, что было — представление боя Головкин-Мартиросян от vRINGe

«Геннадий просто продолжал тренироваться и сохранял настрой, но всё же был крайне расстроен, когда стало известно о положительном допинг-тесте Канело. Головкин пострадал больше всех, ведь он готовился к самому большому бою в профибоксе, а тут такой шок, — поясняет Том. — Тем не менее, Геннадий всегда остаётся профессионалом и хочет драться, а если победит в субботу, то повторит рекорд Бернарда Хопкинса в 20 защит подряд, что является очень важным моментом для его карьеры».

«Это потрясающая возможность для Ванеса, который был очень раздосадован, оставаясь вне ринга целых два года. Просто невероятный шанс — бой на НВО в домашних стенах против, возможно, лучшего бойца современности. Мы спасли Синко де Майо для болельщиков», — подытожил промоутер.

Поединок Головкин-Мартиросян состоится в ночь с 5 на 6 мая в Карсоне (США).

Читайте также: Мартиросян опасен, вспомните Бастера Дагласа — тренер Головкина

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.