Лучшие шутки от Мартиросяна и Головкина

«Когда впервые услышал о возможном поединке против Геннадия Головкина , подумал, что это — шутка, нелепый розыгрыш. Но убедившись, что письмо действительно пришло от Дона Кинга , понял, что всё серьёзно».

Ванес Мартиросян . Из интервью в преддверии боя против Геннадия Головкина)

Уступив в мае 2016-го года кубинскому чемпиону первого среднего веса Эрисланди Лара, Мартиросян вдруг решил, что с него хватит: «Пора зарабатывать по-взрослому. Или ещё один чемпионский бой, или финансово выгодный поединок против какой-нибудь „суперзвезды“».

Ванес Мартиросян и Эрисланди Лара

Попытки вытащить в ринг Сауля Альвареса или Хулио Сесара Чавеса-младшего предсказуемо ничем не завершились.

«Определённо, в этом виноват Хэймон», — решил боец и принялся искать запасной аэродром.

В начале 2017-го года Мартиросян огорошил общественность неожиданным решением сменить влиятельнейшего в мире бокса функционера Эла Хэймона на давно потерявшего былую мощь ветерана промоутерского цеха Дона Кинга.

Мартиросян подписался у Дона Кинга

Как это часто происходит с бойцами последнего, «Ночной кошмар» Мартиросян принялся ждать своего титульного шанса. Прошёл год… Пошёл второй…

Не то, чтобы старина Кинг совершенно бездействовал. Но так сложились обстоятельства.

Всё дело в том, что в 2016-м году вакантным чемпионским титулом WBC завладел Жермелл Чарло, старый знакомый Мартиросяна — в марте 2015-го года «Ночной кошмар» небесспорно уступил перспективному американцу единогласным судейским решением. А в 2017-м чемпион Чарло провёл две кряду обязательные защиты титула.

Ванес Мартиросян и Жермелл Чарло

WBC, славящаяся чересчур либеральным подходом к бойцам Кинга, конечно же поместила Мартиросяна на первую строчку рейтинга после того, как Чарло поочерёдно побил Чарльза Хэтли (тоже, к слову, бойца Кинга) и Эриксона Лубина . Но вынудить чемпиона пойти на третью кряду обязательную защиту титула в организации не могли.

Мартиросян и сам не сидел без дела, провоцируя Чарло в соцсетях. И, казалось, уроженец Абовяна (что совсем неподалёку от Еревана) сумел выпросить у чемпиона реванш.

Эриксон Лубин в первом раунде побит Жермеллом Чарло

«Как же меня бесит этот Мартиросян. Всё никак не уймётся. Похоже, он не понимает, что делает себе же хуже. Я уже начал подготовку — собираюсь вырубить его. В первом бою я был ещё совсем зелёным юнцом, мне не хватило опыта. Но теперь-то я совсем другой боец», — завёлся Чарло.

Но на этом всё стихло. Опять сработала старая, проверенная истина — переговоры ведут не бойцы в соцсетях, а промоутеры в комфортных кабинетах.

5 мая в Лас-Вегасе почти-что абсолютный чемпион-средневес, гордость Казахстана Геннадий Головкин собирался подраться в реванше с мексиканцем Саулем Альваресом.

У нас украли победителя — рассказ vRINGe о поединке между Головкиным и Альваресом

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Но за два месяца до боя намечающаяся спортивная (биг) драма (шоу) начала превращаться в фарс, комедию.

Спровоцировавший своим позитивным допинг-тестом резкую смену жанра Альварес (вынужденно) отказался от участия в проекте, а на его место начался кастинг. Учитывая, что бюджет события без Альвареса становился в разы скуднее, запасного искали с целью «заделать образовавшуюся брешь», особо не беспокоясь о качестве продукта.

Нет ничего дурного в том, чтобы чемпион Головкин провёл промежуточный поединок вместо сорвавшегося мега-боя. Понятно же, что профессиональный бокс — прежде всего бизнес, и потратившимся на подготовку к реваншу хочется хотя бы вернуть выброшенные на ветер средства. Нет ничего дурного и в том, чтобы в соперниках у казахстанца оказался Мартиросян.

Ванес Мартиросян

Но подхватившие, словно вирус, игривое настроение WBC и WBA зачем-то санкционировали бой, превратив проходной мисматч в титульное противостояние. WBA быстро разобрались с формальностями — внесли Мартиросяна в топ-15 рейтинга средневесов (в рейтингах WBC Мартиросян остался первым номером в первом среднем весе).

А для того, чтобы придать событию окончательно фарсовую окраску, обе организации изготовили для Головкина

победителя специальные, подарочные пояса. Шутку не поддержали в IBF, отказавшись санкционировать бой. Но эти и раньше казались полностью обделёнными чувством юмора.

Подарочный пояс от WBC И понеслось — все вдруг принялись шутить. Читатель vRINGe переслал новость «Мартиросян стремится в ринг к Головкину, обещает его побить» юмористу Гарику Мартиросяну , снабдив свой «фейсбучный» пост лаконичным вопросом шоумену: «Это правда?»

Мартиросян (который не комик) воспользовался предоставленной возможностью подзаработать — подписал рекламный контракт с Kushy Punch. Теперь он первый в мире претендент на титул, чьим спонсором выступила компания, занимающаяся реализацией качественного, брендового каннабиса.

Ванес Мартиросян — новое лицо Kushy Punch

Дон Кинг, с которого всё и началось, также шутил. Промоутер-ветеран пообещал на пресс-конференции, что Мартиросян обязательно даст Головкину реванш после того, как побьёт и отберёт его титулы.

Высоко задранную смехо-планку всячески поддерживал и сам претендент. Правда, «чёрный юмор» Ванеса не оценили собравшиеся представители СМИ. Им вдруг стало страшно за здоровье претендента, собравшегося в старых добрых мексиканских традициях помериться с Головкиным ударной мощью.

Когда шутит Мартиросян: девушки хохочут, Головкин думает

Но затем Ванесу неожиданно стало не до шуток. Расслабившись за 2 года без поединков, Мартиросян решал локальную задачу — скинуть за 7 дней до боя более 3 кг веса. Молодец! Справился!

Шутил, конечно же, и Головкин. Некоторые его шутки («Биг драма шоу» и «Мексикан стайл») приелись. Но новый репертуар («Никто не хочет со мной драться» и «Мой рекорд круче, чем у Хопкинса») был весьма неплох — требовательная публика оценила по достоинству.

Испугавшись засилья неизведанного комедийного жанра, ринг-анонсер Майкл Баффер укатил в Великобританию работать на реванше Хэя и Беллью.

Был Хэй, да весь вышел — репортаж vRINGe о реванше между Беллью и Хэем

Видимо, при этом Баффер случайно подхватил с собой опасный юмор-вирус. А как иначе объяснить шутку от экс-капитана сборной Англии по футболу Рио Фердинанда? Известный в прошлом футболист, решивший в октябре 2017-го года в возрасте 39 лет начать боксёрскую карьеру, на днях завязал с боксом, так и не проведя ни одного боя.

В Британском боксёрском совете, видимо, сидят такие же угрюмые и скучные людишки, как и в IBF — боксёрскую лицензию Фердинанду в организации выдать отказались.

Но вернёмся в Карсон, на стадион StubHub Center, где уже выходят в ринг Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян.

Стартовый раунд получился конкурентным.

Словно Келл Брук в 2016-м году Мартиросян несколько раз очень неплохо проверил

бдительность

лицо чемпиона. Потратив стартовый отрезок на то, чтобы окончательно убедиться в отсутствии у претендента должной мощи, Головкин включился на полную во втором раунде.

Комбинация, которой казахстанец свалил Мартиросяна, впечатляет. Сперва правым через руку Головкин отбросил голову Мартиросяна. Затем провёл двойной джеб и правый прямой, вынудив претендента перейти в режим выживания. Левый-правый хук отправляют Ванеса на канвас. И ещё раз вдогонку левый-правый по уже падающему оппоненту.

Удивительно то, что все удары затяжной комбинации попали точно в цель.

Геннадий Головкин только-что вырубил Ванеса Мартиросяна

Невероятная, адская эффективность!

Когда-то Головкин с промоутером Томом Лёффлером любили рассуждать на камеру об уважении к боксу, о неприемлемости выступлений в договорном весе, о том, что лучшие должны драться с лучшими и что боксёры-бизнесмены только вредят боксу.

Геннадий Головкин и Том Лёффлер

Но время прошло, и сам Головкин вырос в крупнейшего бизнесмена, который в силу финансовых причин крутит носом от обязательного претендента.

То, что бой с Мартиросяном получился титульным, напротив, может сыграть с чемпионом злую шутку. Ведь попросив у IBF отсрочку обязательной защиты титула, Головкин загнал себя в угол. Впереди у казахстанца реванш с Саулем Альваресом. Да вот только в правилах IBF запрещены две кряду отсрочки.

А это значит, что в сентябре 2018-го года всё будет практически также, как и в сентябре 2017-го, когда Головкин и Альварес встретились в первый раз. А единственная разница будет только лишь в том, что титула по версии IBF уже не будет на кону.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес

Хотя… А вдруг юмор-вирус настолько заразен, что сможет поразить даже сверхустойчивых функционеров из IBF?

Я тебя слепила из того, что было — превью боя от vRINGe

Видео боя: Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян

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