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Видео боя: Джейми Кокс — Джон Райдер, HD 720
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Видео боя: Джейми Кокс — Джон Райдер, HD 720 

Vringe.com 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Джейми Коксом и Джоном Райдером, который состоялся 5 мая 2018 года в Лондоне (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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