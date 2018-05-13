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Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBA
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Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBA 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Украинский боксер Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает ТАСС.
В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом нокаутом в десятом раунде, став обладателем чемпионского титула WBA в легком весе (до 61,2 кг).
30-летний Ломаченко установил мировой рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории (12).
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.
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