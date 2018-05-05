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Головкин оказался тяжелее соперника. И в весе, и в гонораре
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Головкин оказался тяжелее соперника. И в весе, и в гонораре 

Мир24 5 мая 2018
Непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин в ночь на 6 мая проведет свой очередной бой. В Лос-Анджелесе он сразится с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает «МИР 24».
Накануне прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов. Головкин оказался немного тяжелее оппонента — на 200 граммов. А разница в гонорарах куда серьезнее. За этот бой Головкин гарантированно получит миллион долларов, а Мартиросян лишь четверть от этой суммы.
На кону не только деньги, но и чемпионские пояса сразу по четырем версиям. Все они пока принадлежат казахстанскому боксеру.
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