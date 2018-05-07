Кадр дня: украинский проспект помогает Лерене в подготовке к Головащенко

2 июня в Баку (Азербайджан) чемпион IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Кевин Лерена (20-1, 9 КО) из ЮАР встретится с украинским здоровяком-нокаутёром Романом Головащенко (19-1, 17 КО).

Интересно, что к поединку против Головащенко Лерене помогает готовиться другой украинский боксёр, проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг), подопечный Джеймса Али Башира Владислав Сиренко (6-0, 5 КО).

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