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Кадр дня: украинский проспект помогает Лерене в подготовке к Головащенко
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Кадр дня: украинский проспект помогает Лерене в подготовке к Головащенко 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
2 июня в Баку (Азербайджан) чемпион IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Кевин Лерена (20-1, 9 КО) из ЮАР встретится с украинским здоровяком-нокаутёром Романом Головащенко (19-1, 17 КО).
Интересно, что к поединку против Головащенко Лерене помогает готовиться другой украинский боксёр, проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг), подопечный Джеймса Али Башира Владислав Сиренко (6-0, 5 КО).
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