Буду продолжать драться, пока вообще резьбу не сорвёт — Беллью

35-летний британский супертяжеловес Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) не намерен завершать карьеру на её пике после зрелищной повторной победы над Дэвидом Хэем , и гарантирует, что пока у него ум за разум не зайдет, зрители ещё не раз увидят его на ринге. Об этом он рассказал в эфире Sky Sports.

«Тяжко, когда определяющий момент в карьере уже состоялся. Задаёшься вопросом: зачем я здесь? Не знаю. Мне нравится принимать вызовы и драться. Я всегда был слегка «того» на этой теме, так что, наверное, продолжу драться, пока вообще не сорвёт резьбу, — пояснил ливерпулец. — По крайней мере, сейчас я точно не собираюсь никуда уходить».

Сейчас поднимается вопрос о том, чтобы выманить на бой с Беллью с пенсии экс-лидера мирового бокса Андре Уорда . Также в перспективе Тони может сразиться с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри

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В прошлом году у Тони умер близкий ему человек — шурин Эшли Робертс , из-за чего, по словам Беллью, этот тренировочный лагерь был одним из самых тяжёлых психологически.

«Я постоянно ревел по ночам, семья подавлена, все скучают по нему… В рингсайде был его отец, братья, и я оставил пустое место для Эшли. Этот бой я посвятил ему. Моя жизнь сейчас в раздрае, но в ринге она обретает смысл», — рассказал Тони.

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