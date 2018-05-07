«Меня уже грабили, не привыкать»: Баду Джек — о гостевом бое со Стивенсоном

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Баду Джек (22-1-2, 13 КО) не изводит себя мыслями о возможном несправедливом судейском вердикте в предстоящем выездном бою против обладателя пояса WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО). 34-летний боксёр 19 мая приедет в Торонто (Канада), чтобы на ринге Air Canada Centre положиться лишь на свои силы и волю неподвластных нам сил.

«Меня уже грабили пару раз, так что не привыкать, — цитирует его BoxingScene. — На всё Божья воля, что бы ни произошло. Я просто выйду в ринг и сделаю всё, что от меня зависит».

Напомним, у Баду были спорные ничьи в боях с Марко Антонио Перибаном и Джеймсом Дигейлом , а также с Лучианом Буте (позднее переиначена в победу Джека из-за дисквалификации канадского румына за допинг).

«Если ты чемпион и у тебя ничейный результат, то пояс остаётся у тебя, вроде бы тут всё хорошо. Но ты долго и упорно тренируешься, рискуешь жизнь, а затем тебя грабят… Это нехорошо, но уж как есть. Всё происходит не просто так», — философски относится к превратностям судьбы шведско-американский боксёр.

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