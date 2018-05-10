Ещё
Промоутер: Если Ломаченко побьёт Линареса…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промоутер: Если Ломаченко побьёт Линареса… 

Vringe.com 36 минут назад
Фото: Vringe.com
Ветеран промоутерского цеха Боб Арум (Top Rank Promotions) в интервью IFL TV заявил о том, что в случае победы Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) над чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), в следующем поединке украинец скорее всего проведёт объединительный бой против чемпиона по версии WBO Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) или чемпиона WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО).
«Если Василий побьёт Линареса, то он практически наверняка попросит сразу же о встрече в объединительном поединке с другим чемпионом. Не важно, с кем именно, Раймундо Бельтраном или Майки Гарсией», — считает промоутер.
Отметим, поединок между украинцем Ломаченко и венесуэльцем Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).
Читайте также: Неожиданно: Арум раскрыл, кто сорвал бой Ломаченко–Пакьяо уже этим летом
Отметим, американец Гарсиа близок к объединительному поединку с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО) — предположительно бой состоится 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Мексиканец Бельтран завоевал вакантный титул в феврале 2018-го года. 36-летний ветеран восстанавливается от полученных травм и планирует сперва провести промежуточный поединок в июне.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Головкин, проигрывай, Мартиросян даст тебе реванш — Дон Кинг Новоявленный чемпион из Пуэрто-Рико выступит в Суперсерии Ломаченко может повторить судьбу Ригондо — Линарес
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой47
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко535
Медведев породил новый анекдот про Мутко494
Тарасова обрушилась на Тутберидзе1
Медведева выступила с официальным заявлением143
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение