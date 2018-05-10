Промоутер: Если Ломаченко побьёт Линареса…

Ветеран промоутерского цеха Боб Арум (Top Rank Promotions) в интервью IFL TV заявил о том, что в случае победы Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) над чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), в следующем поединке украинец скорее всего проведёт объединительный бой против чемпиона по версии WBO Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) или чемпиона WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО).

«Если Василий побьёт Линареса, то он практически наверняка попросит сразу же о встрече в объединительном поединке с другим чемпионом. Не важно, с кем именно, Раймундо Бельтраном или Майки Гарсией», — считает промоутер.

Отметим, поединок между украинцем Ломаченко и венесуэльцем Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).

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Отметим, американец Гарсиа близок к объединительному поединку с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО) — предположительно бой состоится 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Мексиканец Бельтран завоевал вакантный титул в феврале 2018-го года. 36-летний ветеран восстанавливается от полученных травм и планирует сперва провести промежуточный поединок в июне.

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