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В IBF прояснили порядок претендентов к чемпиону Джеймсу Дигейлу
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В IBF прояснили порядок претендентов к чемпиону Джеймсу Дигейлу 

Vringe.com 29 минут назад
Фото: Vringe.com
На запрос корреспондента TalkSport, в Международной федерации бокса (IBF) поведали о первоочерёдности претендентов на титул во втором среднем весе (до 76,2 кг), занимаемый Джеймсом Дигейлом (24-2-1, 14 КО) из Великобритании.
По словам представителей IBF, вскоре Дигейла обяжут провести поединок с «временным» чемпионом организации Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) из Венесуэлы. В марте Ускатеги досрочно остановил американца Андре Диррелла (26-3, 16 КО), отправив того на пенсию.
В организации учли тот факт, что в предыдущем поединке Дигейл получил рассечение — решение о незамедлительном поединке против Ускатеги будет озвучено после 23 мая. Напомним, в предыдущем поединке Дигейл отобрал чемпионский титул у американца Кейлеба Труэкса (29-4-2, 18 КО).
Читайте также: Джеймс Дигейл готов драться с Кейлебом Труэксом в третий раз  Следующего обязательного претендента Дигейлу, как мы рассказывали ранее, определят американский проспект Кейлеб Плэнт (17-0, 10 КО) и британец Рокки Филдинг (26-1, 14 КО).
У сторон Плэнта и Филдинга есть время до 15 мая договориться о поединке полюбовно. В противном случае первоочерёдное право организации поединка будет за стороной, победившей на промоутерских торгах.
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