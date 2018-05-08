Восемь имён участников следующей Суперсерии: данные ESPN

Следующие параллельные и идентичные турниры Всемирной боксёрской суперсерии состоятся в первом полусреднем (до 63,5 кг) и легчайшем (до 53,5 кг) весовых дивизионах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает боксёрский отдел ресурса ESPN.

Все восемь мест для участников в каждом из розыгрышей пока не заняты, однако уже известны некоторые имена.

Так, в суперлёгком весе в турнире примут участие:

— 29-летний «временный» чемпион WBC Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) из США;

— 26-летний проспект Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО) из Швеции.

Уже известны два боя в первом круге (четвертьфиналы): Релих сразится с обязательным претендентом Трояновским, а Баранчик и Йигит разыграют вакантный пояс IBF.

Турнир в легчайшем весе, как ожидается, соберёт по меньшей мере троих чемпионов мира. Это:

— 30-летний чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР;

— 26-летний чемпион WBA Райан Барнетт (19-0, 9 КО) из Северной Ирландии;

— 24-летний чемпион IBF Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

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