Власов сразится с Гуламиряном за один из множества мировых поясов WBA

Обладатель «серебряного» пояса WBС в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Максим Власов (42-2, 25 КО) следующий поединок проведёт в сентябре или октябре. Об этом рассказал российским СМИ тамошний функционер Владимир Хрюнов

Соперник, по его словам, уже определён: это француз армянского происхождения Арсен Гуламирян (23-0, 15 КО), который является «временным» чемпионом мира по версии WBA.

Хрюнов утверждает, что на кону в бою будет стоять вакантный титул «обычного» чемпиона WBA. Так это или оговорка — неизвестно.

Напомним, «объединённым» чемпионом WBA в этом весе является Мурат Гассиев , а Денис Лебедев остаётся в мудрёном статусе «чемпиона в отпуске». Чтобы читатель ещё больше запутался, отметим, что изначально Гуламирян завоевал вакантное место «обычного» чемпиона, однако постфактум в WBA передумали и понизили его статус до «временного» чемпиона.

3 февраля 2018 года Власов досрочно победил нигерийца Оланреважу Дуродолу.

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