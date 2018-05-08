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Власов сразится с Гуламиряном за один из множества мировых поясов WBA
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Власов сразится с Гуламиряном за один из множества мировых поясов WBA 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Обладатель «серебряного» пояса WBС в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Максим Власов (42-2, 25 КО) следующий поединок проведёт в сентябре или октябре. Об этом рассказал российским СМИ тамошний функционер Владимир Хрюнов.
Соперник, по его словам, уже определён: это француз армянского происхождения Арсен Гуламирян (23-0, 15 КО), который является «временным» чемпионом мира по версии WBA.
Хрюнов утверждает, что на кону в бою будет стоять вакантный титул «обычного» чемпиона WBA. Так это или оговорка — неизвестно.
Напомним, «объединённым» чемпионом WBA в этом весе является Мурат Гассиев, а Денис Лебедев остаётся в мудрёном статусе «чемпиона в отпуске». Чтобы читатель ещё больше запутался, отметим, что изначально Гуламирян завоевал вакантное место «обычного» чемпиона, однако постфактум в WBA передумали и понизили его статус до «временного» чемпиона.
3 февраля 2018 года Власов досрочно победил нигерийца Оланреважу Дуродолу.
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