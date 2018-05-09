Монгольский проспект подерётся с бывшим «временным» чемпионом мира из Колумбии

26 мая в Beau Rivage Resort & Casino (Билокси, штат Миссисипи, США) состоится вечер бокса от промоутера Тома Брауна (TGB Promotions) из серии Premier Boxing Champions Эла Хэймона.

Проспект полулёгкого веса Тугстсогт Ньямбаяр (9-0, 8 КО) из Монголии, серебряный призёр ОИ-2012 (Лондон, Великобритания), сразится с бывшим «временным» чемпионом мира Оскаром Эскандоном (25-3, 17 КО) из Колумбии.

Также в рамках шоу помериться силами предстоит бойцам первого полусреднего веса (до 63,5 кг), бывшему чемпиону мира Архенису Мендесу (24-5-1, 12 КО) из Доминиканской Республики и некогда жутко перспективному Эдди Рамиресу (17-1, 11 КО) из США.

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