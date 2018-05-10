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Эдриен Броунер вызывает на бой соотечественника-пенсионера
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Эдриен Броунер вызывает на бой соотечественника-пенсионера 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Новый «король договорного веса» Эдриен «Проблема» Броунер (33-3-1, 24 КО) из США неожиданно вызвал на бой соотечественника Тимоти «Буря в пустыне» Брэдли (33-2-1, 13 КО), завершившего карьеру в июле 2017-го года.
Своё послание Броунер разместил в instagram. Традиционно для Броунера в нём содержится нецензурщина: «Тимоти Брэдли, тащи свою с**ью за**ицу обратно в ринг. Я готов тебе её надрать. (Вырезано цензурой), давай подерёмся в весе 65,3 кг».
Напомним, в последний раз экс-чемпион в двух весовых категориях Брэдли выходил в ринг в апреле 2016-го года, уступив единогласным судейским решением филиппинцу Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).
Уходя — не уходит — репортаж vRINGe о третьем поединке между Пакьяо и Брэдли
Экс-чемпион в четырёх весовых категориях Броунер в последнем поединке боксировал против соотечественника Джесси Варгаса (28-2-1, 10 КО) — поединок завершился ничьей решением большинства судей.
Потрачено — рассказ vRINGe о поединке между Броунером и Варгасом
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