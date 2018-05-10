Устинов может отправиться в Новую Зеландию драться с Паркером — СМИ

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) следующий поединок проведёт на родине, а его соперником по информации Stuff может стать белорус Александр Устинов (34-2, 25 КО).

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс отметил, что хочет устроить подопечному бой с габаритным коллегой, поскольку нынешние лидеры дивизиона все как один рослые и мощные, и так он сможет поработать над ошибками, которые допустил в проигранном объединительном поединке Энтони Джошуа 31 марта.

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В ноябре прошлого года Устинов безуспешно поборолся за титул «обычного» чемпиона мира WBA, уступив по очкам Мануэлю Чарру . Примечательно, что в 2013-м году Александр уже выступал в Новой Зеландии и перебоксировал местную легенду Дэвида Туа

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