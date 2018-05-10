Ещё
Устинов может отправиться в Новую Зеландию драться с Паркером — СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований

Устинов может отправиться в Новую Зеландию драться с Паркером — СМИ 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) следующий поединок проведёт на родине, а его соперником по информации Stuff может стать белорус Александр Устинов (34-2, 25 КО).
Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс отметил, что хочет устроить подопечному бой с габаритным коллегой, поскольку нынешние лидеры дивизиона все как один рослые и мощные, и так он сможет поработать над ошибками, которые допустил в проигранном объединительном поединке Энтони Джошуа 31 марта.
(Не) будь как Маркос! — репортаж vRINGe о бое Джошуа-Паркер
В ноябре прошлого года Устинов безуспешно поборолся за титул «обычного» чемпиона мира WBA, уступив по очкам Мануэлю Чарру. Примечательно, что в 2013-м году Александр уже выступал в Новой Зеландии и перебоксировал местную легенду Дэвида Туа.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
WBC: Головкин и Мартиросян взвесились за 30 и за 7 дней до боя Владимир Кличко — о допинге в боксе Новоявленный чемпион из Пуэрто-Рико выступит в Суперсерии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?43
Тест: Что запретят в России во время ЧМ-2018?11
Игры закончились: Чехия даст бой России19
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко553
Медведев породил новый анекдот про Мутко496
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение