Тимоти Брэдли ответил Эдриену Броунеру

Как мы сообщали ранее, бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Эдриен Броунер (33-3-1, 24 КО) вызвал на бой экс-чемпиона мира в двух весовых категориях, соотечественника Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 КО), завершившего карьеру в июле 2017-го года и не боксировавшего с 2016-го года.

Корреспондент FightHub связался с Брэдли, нынче работающим комментатором на телеканале ESPN, чтобы узнать, заинтересован ли тот в поединке с Броунером.

Отвечает Брэдли: «Категорически нет. Никаких шансов. Броунер просто болтает. Мы сейчас словно на разных берегах. Так что боя точно не будет. Это такой бизнес. Здесь все много болтают. Но мне не интересно. Спасибо за предложение, но мой ответ „Нет!“»

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