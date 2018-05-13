Артур Акавов победил по очкам в титульном бою с аргентинцем Гонсало Корией 

Псковский боксер Артур Акавов выиграл титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO, одержав победу по очкам над аргентинцем Гонсало Корией. Бой сразу пошёл на высоких скоростях, уже в первом раунде Акавов отправил соперника в лёгкий нокдаун. В первых пяти раундах у Акавова было заметное преимущество, однако к шестому раунду ситуация выровнялась. Много времени в ходе боя соперники провели в клинче. В девятом раунде пскович провёл несколько неплохих атак. В итоге с небольшим преимуществом победу одержал Артур Акавов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».