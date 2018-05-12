Арнольд Хегай дебютировал в США победой решением судей

2300 Arena, Филадельфия, США. В дебютном поединке на американском ринге украинский слаггер, боец легчайшего веса (до 55,3 кг) Арнольд Хегай (12-0-1, 8 КО) одержал победу над середняком из США Адамом Лопесом (16-3-2, 8 КО). После предельно ровного первого раунда уже во втором Хегай потряс оппонента размашистым правым хуком, но добить до отмашки рефери не сумел — Лопес спокойно довёл раунд до гонга. Хегай неожиданно предпочёл работать контрпанчером, но временами срывался в рубку, используя при этом множество не очень честных приёмов — захваты головы соперника, удары и толчки локтями. В 4-м раунде украинца за это предупредил рефери, а в 6-м оштрафовал снятием балла. После 6-го раунда показалось, что Хегай устал больше оппонента. Лопес поздно принялся обрабатывать корпус украинца, но бой и дальше проходил сумбурно с обилием клинчей, борьбы и нарушений. В последнем, 8-м раунде Хегай здорово потряс Лопеса несколькими увесистыми попаданиями, но к чести последнего он продолжал оказывать сопротивление до финального гонга. Судейский вердикт: 77:74, 77:74 и 78:73 в пользу Хегая.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хегай-Лопес (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.