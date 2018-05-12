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Прямая онлайн трансляция: Иса Чаниев — Исмаэль Барросо, Пономарёв, Акавов
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Прямая онлайн трансляция: Иса Чаниев — Исмаэль Барросо, Пономарёв, Акавов 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Риге (Латвия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титулы интерконтинентального чемпиона по версии IBF и интрнационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) между Исой Чаниевым (12-1, 6 КО) из России и Исмаэлем Барросо (20-1-2, 19 КО) из Венесуэлы.
Андеркард
— Бой за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) между россиянином Артуром Акавовым (18-2, 8 КО) и аргентинцем Гонсало Кориа (12-1, 5 КО).
— 8-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянином Константином Пономарёвым (33-0, 13 КО) и грузином Амброси Сутидзе (11-13-5, 5 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6  Начало трансляции (12 мая) — 19:00 (Киев/Москва), 22:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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