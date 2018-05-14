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У Ковалева захотели отобрать титул WBO
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У Ковалева захотели отобрать титул WBO 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: ТАСС
Колумбийский боксер Элейдер Альварес заявил, что отберет у россиянина Сергея Ковалева титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
"Я очень уважаю Сергея Ковалева. Он отличный чемпион, и мне нравится возможность проведения боя с ним. Я знаю, что это будет трудный бой. При этом я знаю и свои возможности, и 4 августа я буду чемпионом", — сказал Альварес, чьи слова приводятся в релизе промоутерской компании Main Events, организаторов предстоящего шоу.
Ковалев проведет бой с Альваресом 4 августа в Нью-Джерси. На профессиональном ринге 35-летний Ковалев одержал 32 победы (28 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. В активе 34-летнего Альвареса, который долгое время является обязательным претендентом по линии WBC, победы во всех 23 боях (11 — нокаутом).
Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Альваресом.
"Я уверен, что мы покажем действительно отличный бой 4 августа. Ведь я планирую защитить свой титул, а он хочет стать чемпионом. Это будет большая битва, и мы должны быть в лучшей форме. А в будущем, надеюсь, будут объединительные бои", — сказал он.
В другом бою в рамках августовского шоу может выступить чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол.
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