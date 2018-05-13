Арум: переговоры о бое Ломаченко и Гарсии тяжелее, чем у Трампа и Северной Кореи

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что он не против организовать поединок между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Василием Ломаченко и чемпионом по версии WBC Майки Гарсией. Вместе с тем функционер признал, что переговоры о таком бое будут чрезвычайно сложными.

«Переговоры с Майки Гарсией о таком бое будут тяжелее и хуже, чем переговоры Трампа с Северной Кореей. Он постоянно твердит о своей преданности и восхищении Showtime. Если всё так, то пусть просто не надоедает мне с разговорами о бое с Ломаченко.

Мы выберем для Василия лучший из возможных вариантов. Он хочет драться часто, а со всеми этими датами Гарсии бой Ломаченко и Гарсии будет напоминать организацию встречи Мейвезера и Пакьяо. Сейчас мне 86, а переговоры с Майки могут завершиться, когда мне исполнится 90. Я устал от этого. Если хочет драться, то пусть позвонить мне. Если нет, то к чёрту все это", — приводит слова Арума RingTV.