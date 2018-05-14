Поветкин сохранил третью строчку рейтинга WBC 

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин сохранил третью строчку в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелой весовой категории. Об этом говорится в документе WBC, поступившем в распоряжение ТАСС.
Поветкин занимал третью строчку рейтинга в апреле. Майский рейтинг возглавляет британец Диллиан Уайт, на втором месте — американец Доминик Бризил.
Чемпионом мира по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер.
Поветкин также является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет британец Энтони Джошуа.
В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.