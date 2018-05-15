Спортсмены школы № 1534 стали победителями открытого ринга клуба «Московский бокс»

13 мая в Реутово состоялся «открытый ринг» по боксу в клубе «Московский бокс», в котором успешно выступили спортсмены школы № 1534 Академического района.

От «школы бокса» школы № 1534 в соревновании приняли участие 9 воспитанников, и все 9 бойцов заняли по итогам проведенных боев 1 место.

Чемпионами «Московского бокса» стали: Юсупов А., Сёмин А., Савицкий Д., Жакыпов А., Волов Г., Козлов В., Долгий Д., Швырков Г., Дукаев Б. !