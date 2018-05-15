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Спортсмены школы № 1534 стали победителями открытого ринга клуба «Московский бокс»
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Спортсмены школы № 1534 стали победителями открытого ринга клуба «Московский бокс» 

Твоя Газета 4 часа назад
Фото: Твоя Газета
13 мая в Реутово состоялся «открытый ринг» по боксу в клубе «Московский бокс», в котором успешно выступили спортсмены школы № 1534 Академического района.
От «школы бокса» школы № 1534 в соревновании приняли участие 9 воспитанников, и все 9 бойцов заняли по итогам проведенных боев 1 место.
Чемпионами «Московского бокса» стали: Юсупов А., Сёмин А., Савицкий Д., Жакыпов А., Волов Г., Козлов В., Долгий Д., Швырков Г., Дукаев Б. !
Отдельной благодарности за победу ребят в данном мероприятии удостоились тренер Александр Страхов и члены родительского комитет, оказавшие содействие в организационных вопросах.
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