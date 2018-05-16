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Ирландский усач О'Салливан: А справится ли Головкин с моей мощью?
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Ирландский усач О'Салливан: А справится ли Головкин с моей мощью? 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Ирландский средневес Гэри «Спайк» О’Салливан (28-2, 20 КО) обещает как минимум устроить проблемы казахстанскому чемпиону мира Геннадию Головкину (38-0-1, 34 КО), если им доведётся пересечься в одном ринге, хотя не скрывает, что выйдет на такой бой за победой.
Стоит отметить, что Гэри мог стать соперником Головкина ещё 5 мая, после того как у Геннадия сорвался реванш с Канело Альваресом. Однако, ирландца не устроил размер предложенного вознаграждения, и в итоге казахстанец встретился с Ванесом Мартиросяном, который был нокаутирован во 2-м раунде.
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«Я не был особо удивлён (развязкой), потому что она была всего лишь вопросом времени — так или иначе, Мартиросян бы всё равно оказался на канвасе. Головкин хорошо использовал джеб и сделал свою работу. Начал он довольно медленно, но затем, во втором раунде, поднажал и получил победу», — вкратце пересказал перипетии боя 5 мая О’Салливан.
«Наш бой (с Головкиным) будет лучше, чем этот, — обещает ирландец. — Я вижу у него слабости. Это будет очень зрелищное представление, бой в мексиканском стиле, который завершится моей победой. Вопрос в том, сумеет ли Головкин справиться с моей мощью? Я видел, как он пропускал удары Ванеса, и со мной это будет совершенно другая история. Будучи настоящим панчером среднего веса, я обеспечу ему куда больше проблем, если мы таки встретимся».
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