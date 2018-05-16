«Рокки»

Жанр: драма, спорт

Год: 1976

Страна: США Режиссёр: Джон Г. Эвилдсен

Оператор: Джеймс Крейб

Кто снимался в фильме «Рокки»: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг Карл Уэзерс , Берджесс Мередит, Тэйер Дэвид, Джо Спинелл , Джимми Гамбина, Билл Болдуин-ст., Али Сильвани Сюжет фильма «Рокки» Действие картины разворачивается в конце 1975 года. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Аполло Крид готовится к предстоящему бою в Филадельфии. Однако ему сообщают, что его предполагаемый оппонент серьезно повредил руку и не может участвовать в бое. Аполло не унывает и решает выбрать себе оппонента из неизвестных местных боксеров, дав тому беспрецедентный шанс побороть чемпиона мира, а себе — развернутую рекламную кампанию. Его выбор падает на Рокки Бальбоа по прозвищу «Итальянский жеребец», которую тот получил за то, что живет в бедном итальянском пригороде.

Рокки встречается с промоутером Майлзом Джердженсом. Сперва он неохотно выслушивает предложение, но за победу на ринге ему обещают 150 тысяч долларов, и он соглашается.

Тем временем Рокки знакомится с девушкой по имени Эдриан Пеннино, которая работает на полставки в зоомагазине. Он пробует строить с ней романтические отношения, и одна из их встреч заканчивается поцелуем. Брат Эдриан — Полли — ревнует, однако изменяет свое отношение к Рокки после того, как тот предлагает рекламу его магазина перед будущим боем.

Рокки нервничает и теряет уверенность в себе, взглянув на пока еще пустующий ринг. Он признается Эдриан, что не ждет победы, но хотел бы выстоять все раунды против Крида. Бой проводится в первый день нового 1976 года. Он принесет много нового участникам боя — например, Крид впервые получит нокдаун. Интересные факты о фильме «Рокки»:

При бюджете в 1 миллион долларов картина окупилась более чем в 200 раз, став самым кассовым фильмом 1976 года и собрав 225 млн долларов. Фильм стал культовым и послужил основой для создания медиафраншизы, посвященной Рокки. Впоследствии было снято еще 6 картин. Сюжет фильма опирался на реальные события — бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером. Впоследствии Чак Уэпнер предъявил Сильвестру Сталлоне иск за то, что последний «нажился» на его биографии. Требования были удовлетворены вне суда после того, как Сталлоне выплатил Уэпнеру определенную сумму в качестве компенсации. Размер компенсации остался неизвестен. Картина получила массу наград в мире кино — в том числе три «Оскара» и один «Золотой глобус».

Трейлер фильма «Рокки»: